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中職／陳仕朋投贏潘威倫 洪一中認定超齡表現

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
悍將投捕搭擋陳仕朋（右）、戴培峰都有好表現，聯手擊敗獅隊。記者季相儒／攝影
悍將投捕搭擋陳仕朋（右）、戴培峰都有好表現，聯手擊敗獅隊。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今天在新莊球場13：2大勝統一獅隊，新球季主場首戰開張，22歲左投陳仕朋先發6.1局失兩分，以優質內容奪下本季首勝，投球內容獲得總教練洪一中肯定，他說：「陳仕朋是很有想法的投手，感覺比年紀更成熟。」

陳仕朋用105球完成先發任務，面對27人次被揮出五支安打，包括六局上陳鏞基陽春砲，飆出六次三振，失兩分只有一分自責，對戰獅隊跨季五連勝。

悍將前兩局就從獅隊老將潘威倫的手中攻下八分，讓陳仕朋的心情安定不少，他說：「隊友攻下很多分數，投起來比較流暢，要求自己別讓球隊處於落後局面。」

至於六局上被陳鏞基轟出中外野春砲，陳仕朋認為進壘高度還好，但位置偏向中間。

潘威倫先發1.1局，被揮出六支安打，先後被戴培峰、蔣智賢轟出兩分砲，失八分吞下本季首敗；他表示，球路偏高、失投球多，要想辦法改善才行，現在打者的型態都要求確實擊球，一旦偏高，被長打率就會增加。

【中央社新北21日電】

中職富邦悍將隊22歲投手陳仕朋成為「獅隊殺手」，今天對統一獅6.1局優質先發，拿下跨季對戰5連勝。總教練洪一中稱讚，陳仕朋很有想法，場上展現超齡的成熟。

中職富邦悍將隊投手陳仕朋去年與統一獅隊對戰成績就很不錯，戰績4勝1敗、對戰防禦率僅1.78；悍將今天在主場新莊棒球場與統一獅隊交手，派出陳仕朋先發搶勝。

陳仕朋總計用105球投6.1局，被敲5支安打，失掉2分（1分責失分）、表現亮眼。洪一中表示，7局選擇讓陳仕朋續投，主要是想要觀察用球數和體能狀態，但明顯感覺到陳仕朋隨著用球數增加，體能有點下滑，是還需要再加強的地方。

洪一中表示，陳仕朋今天先發表現不錯， 「他是很有想法的投手，場上展現出超越他年齡的成熟度。」

對於「獅隊殺手」的封號，陳仕朋沒有特別的想法，賽前不斷與捕手溝通策略，比賽前半段雖然有點狀況，但想著不要讓球隊處於落後的狀態，也感謝隊友在比賽前半段就幫忙打了許多分數，讓他投起球來感覺更流暢。

陳仕朋6局被陳鏞基敲出全壘打，他表示，那球沒有偏高，只是投到偏中間的位置被抓到。至於洪一中提到的體力問題，陳仕朋表示，投到7局也有感覺自己對於球的控制能力減弱。陳仕朋拿下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

陳仕朋 陳鏞基 潘威倫

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