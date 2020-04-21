中職／陳仕朋對戰獅隊5連勝 悍將主場首戰開紅盤

由於政府對武漢肺炎疫情的控制較其他國家來得良好，讓台灣的中職在上週領先全球開打，雖然是採取沒有觀眾的閉門比賽，球迷只能透過電視或網路轉播收看，但在現今的狀況下，有棒球比賽能看，對於球迷來說已經大大地滿

2020-04-21 07:00