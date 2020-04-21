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中職／陳仕朋對戰獅隊5連勝 悍將主場首戰開紅盤

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
陳仕朋優質先發，對戰統一獅隊跨季五連勝。記者季相儒／攝影
陳仕朋優質先發，對戰統一獅隊跨季五連勝。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今天回到新莊球場，展開新球季主場首戰，悍將22歲投手陳仕朋對統一獅隊先發6.1局，只被揮出五支安打、失兩分（一分自責），以優質表現奪下本季首勝，對戰獅隊跨季五連勝，悍將終場13：2獲勝。

悍將開季對中信兄弟隊二連勝，接著對樂天桃猿隊三連戰遭橫掃，今天在新莊主場火力大爆發，全場揮出15支安打，包括戴培峰、蔣智賢各有一支兩分砲，從一開賽就維持領先優勢到終場，勝率回到五成。

獅隊老將潘威倫只投1.1局，被揮出六支安打，遭戴培峰、蔣智賢開轟，失八分都自責分，吞下本季首敗，生涯戰績143勝89敗，兩個數字都在中職史上排名龍頭。

陳仕朋優質先發獲選單場MVP，近兩季幾乎吃定獅隊，對戰七場投出五勝一敗 ，從去年六月七日起投出五連勝。

陳仕朋 蔣智賢

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