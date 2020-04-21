中職／郭泰源回憶日職生涯 最慘也有5千人觀戰
中職新球季邁入第三周賽事，富邦悍將隊今天回到新莊球場，對統一獅隊進行主場首戰，也是中職開季第12場關門打的比賽；悍將顧問郭泰源回憶過去旅日生涯，觀眾最少的比賽至少也有五千人左右，他說：「防疫最重要，等到疫情過後，大家再一起進場激情。」
新冠肺炎疫情持續，上半季賽事閉門時間恐怕不會太短，郭泰源呼籲球迷「還是要忍耐」，他表示，就算無法進場，仍可透過電視轉播看到比賽細節。
郭泰源過去效力日職西武獅隊13季，投出117勝紀錄，1991年投出15勝、寫下個人單季新高，獲選太平洋聯盟MVP；他說，洋聯有些球場較小，可容納的觀眾不多，但自己從未投過空無一人的比賽，最少也有五千人。
悍將開季二連勝後吞下三連敗，郭泰源表示，球季賽才剛開始，現在看不太準，總教練洪一中很認真，球員也會持續調整。
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