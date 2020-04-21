中職／張進德確定投入選秀 洪一中有意挑選

富邦悍將隊今天把前旅外球員張進德登錄為自行培訓選手，他也確定參加中職年度選秀會；悍將總教練洪一中表示，張進德本來就是不錯的選手，態度、技術都很正面，有機會可以選進來。

張進德今天首次在中職二軍例行賽亮相，對味全龍之戰擔任先發捕手、打第三棒，三個打數揮出一支安打，被保送一次。

洪一中表示，之前就和張進德談過納入培訓選手一事，他也很樂意，因為有隊伍可以出賽，而且悍將二軍仍需選手，因此先簽起來。

悍將開季二連勝後三連敗，今天回到新莊球場對決統一獅隊，爭取新球季主場首勝。

洪一中認為，主場優勢不是一定的事，這對四隊都一樣，但在主場出賽比較舒適，爭取勝利要看投打配合度。

悍將洋投羅力還在調整，何時出賽仍是未知數，洪一中表示，陳仕朋、江國豪上周表現不錯，本周繼續輪值先發，第五號投手人選包括蔡明晉、游霆崴。