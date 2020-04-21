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中職／林哲瑄球棒遭質疑 自認不是索沙砸人導火線

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
林哲瑄回想前一戰衝突事件，認為兩隊員私下都是好友。記者藍宗標／攝影
林哲瑄回想前一戰衝突事件，認為兩隊員私下都是好友。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊外野手林哲瑄前天對樂天桃猿之戰，使用球棒被誤以為不符聯盟認證，後來引發索沙對郭嚴文故意投觸身球事件，林哲瑄說：「這沒什麼，大家私下都是好友。」

悍將、猿隊前天在桃園球場交手，林哲瑄四局上打擊時，猿隊捕手林泓育發現他的棒子疑似不是聯盟認證，郭嚴文也提醒教練團，猿隊總教練曾豪駒立刻向主審林金達反應，經過檢查後，這支棒子認證無誤。

四局下輪到郭嚴文打擊時，索沙連投三壞球，第四球直接砸中他的臀部，引爆雙方衝突。

悍將今天回到新莊球場對決統一獅隊，進行新球季主場首戰，林哲瑄回想前天被對手抓球棒，坦言「當下嚇到」， 他說：「他們誤會了，沒看清楚，但比賽沒在當朋友，大家互相拚輸贏。」

外界解讀林哲瑄的球棒遭質疑，成為這起衝突事件的導火線，他說：「不算是吧。」

林哲瑄 郭嚴文 樂天桃猿 中職

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