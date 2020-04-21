中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

富邦悍將隊前天在桃園球場對樂天桃猿之戰，洋投索沙四局下對郭嚴文投出觸身球，造成雙方球員進場對峙，索沙今天表示，不希望遇到這種狀況，當場必須處理。

他說：「大家都想贏球，一開始不想對郭嚴文投觸身球，後來砸人是情緒反應，對不起猿隊總教練曾豪駒、郭嚴文。」

前天比賽四局下，索沙對郭嚴文連投三顆內角球後，第四球147公里直球砸中他的臀部。

索沙表示，當時用內角球壓迫郭嚴文，是想讓他的打擊不順手、測試對方反應，其實前兩球並沒有太內角，「我不喜歡郭嚴文的反應，當下情緒高漲。」

索沙投出觸身球後，兩隊球員都衝進場內，還好沒有進一步衝突，但陳禹勳衝向投手丘時，被索沙推了一下；悍將總教練洪一中認為，索沙的動作不叫推，而是潛意識舉起雙手頂回去，不能說這是推人。

索沙說：「不認識陳禹勳，但知道這位投手，有人衝上來，當然要出手擋一下。」

中職這起事件也成為外國媒體關注焦點，索沙表示，以前在美職、韓職也有類似事件，但是隊友發生、不是自己，前天發生衝突後，收到來自全球各地的問候，友善、不友善的訊息都有。

富邦悍將先發投手索沙在四局下爆發衝突，造成雙方板凳清空。記者季相儒／攝影