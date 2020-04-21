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韓職／5月5日開季仍打144場 斗山熊教頭擔心比賽品質

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
南韓職棒於5月5日開打。 歐新社
南韓職棒於5月5日開打。 歐新社

南韓職棒聯盟（KBO）今天正式宣布，新球季將在5月5日開打，暫不開放觀眾進場，衛冕冠軍的斗山熊隊總教練金泰亨認為，各隊若按慣例打144場比賽，場次多了一點，可能增加球員受傷風險，比賽品質也會受到影響。

韓職繼中華職棒之後，將是全球第二個開打的職棒聯盟，KBO希望各隊打滿144場球季賽，部分教頭認為開季晚了一個多月，還要打滿比賽，這個做法並非完全適當。

韓職本季賽事開打後，就算球季賽過程完全正常，也要打到11月2日才能結束，接下來開始進行季後賽，如果總冠軍賽打滿七場，要到11月28日才能結束系列賽。

金泰亨說：「這個時間點展開新球季，想打滿144場比賽非常困難，實在想不透為何不能改變。」

KBO今天開會做成開季相關決議，包括關門打、取消明星賽（史上第一次）、季後賽第二輪從五戰三勝制改為三戰二勝制，未來雙重賽、周一例休日開打都是補賽方式。

金泰亨強調，球季賽日期壓縮，一旦場次照常，每場比賽不會堅持搶勝，這樣反而損失投手群戰力，必須考量下一場調度，避免球員受傷。

中華職棒 斗山熊

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