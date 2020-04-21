中職／因胡金龍開始看中職 美作家被英文名難倒

中華職棒在推特上的英文轉播吸引近500萬人觀看，前運動畫刊專欄作家傑菲（Jay Jaffe）因為看到胡金龍這個熟悉的名字而加入，但也指出一大挑戰，就是球員的英文名稱經過縮寫後難以辨識，還開了個諧音的玩笑說：「到底胡是誰（Hu is who）？」

從大聯盟返台後效力富邦悍將隊的胡金龍，在18日對樂天桃猿敲出中職生涯第一千安，刷新聯盟最快紀錄，傑菲也記得胡金龍在效力道奇隊時，從撰寫過他的介紹文章，曾是百大新秀之一，在道奇隊可排第三，第一名是現役名投克蕭（Clayton Kershaw）。

因為胡金龍以及英文轉播，傑菲開始看中華職棒，但語言仍是一大障礙，要記得球員名稱已不容易，而轉播時先發名單跟球員背後寫的名字都採縮寫，場上同時有七個姓林、三個姓陳的球員，「這對新加入的西方觀眾是個挑戰，我覺得自己像是7、8歲的小孩，有太多資訊要吸收。」

中職網站雖然有提供比賽數據、逐局賽況，但都是中文介面，傑菲認為在少了這些資訊的幫助下，自己雖然仍有基本的棒球知識，但感覺像是回到了沒有網路的時代。

文章中也介紹了中職的球隊結構、季後賽資格、有哪些外籍球員等，提供國外球迷參考，傑菲認為，自己仍然透過中職獲得滿足，在大聯盟可能還要好幾個月才能開打的當下，渴望棒球的球迷可以看中職或韓職填補缺憾，這還是棒球，在這缺乏娛樂的世界中，還是能提供幾個小時的快樂。」