中職／挑戰開季六連勝 樂天要追平Lamigo紀錄

中華職棒賽程進入第三周，樂天桃猿開季拿下五連勝，接下來兩周開始客場之旅，明天對上中信兄弟要挑戰平聯盟紀錄的開季六連勝，紀錄保持者正是前身、2011年的Lamigo桃猿，巧合的是，今年與2011年，猿隊都經歷更名、換帥的變動。

今年要挑戰四連霸的樂天桃猿，開季在桃園棒球場面對統一獅隊兩場、富邦悍將隊三場，都完成橫掃，但明起開始要到洲際、台南以及新莊棒球場作客，考驗踢館能力。

猿隊只要明天拿下勝利，可以先追平一項聯盟紀錄，2011年Lamigo桃猿在開季第六場比賽，靠著林智勝單場5支安打的猛打表現，刷新開季連勝紀錄，對上興農牛、兄弟象、統一獅各兩場。

2011年將主場移到桃園後，猿隊從La New熊改為Lamigo桃猿，今年在樂天集團接手後也開出紅盤；而2011年猿隊總教練洪一中從二軍回到一軍，今年猿隊總教練則從洪一中換成曾豪駒，接手至今尚未看到磨合期痕跡。

教練團雖然大搬風，但球員仍是三連霸班底，猿隊開季五場比賽，合計攻下50分，打線上仍維持「暴力猿」本色，打擊率3成51、團隊14轟都是聯盟第一；2011年開季前六場，猿隊同樣以3成33打擊率、拿下44分攻占榜首。