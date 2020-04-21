中職／台灣棒球填補空虛 大聯盟記者分享三大吸引力

中華職棒只用了七天、五場比賽，就讓主跑金鶯隊的記者克拉克（Dan Clark）成為忠實粉絲，他特別撰寫一篇超過800字的長文，描述心路歷程，在動盪不安的時代，這個在台灣原本只有少數人知道的棒球聯賽，填補了心靈空虛，並點出三大吸引力。

克拉克表示，新冠肺炎疫情讓不少人的生活脫離常軌，期待看到活動正常舉行，找回日常感，「這個空虛逐漸被一個原本只有少數人知道的台灣棒球聯盟所填滿。」

上周開打的中華職棒，透過英文轉播被全世界球迷認識，克拉克表示，自己原本也是看看，但接著開始推文，而且停不下來，甚至還把推特帳號加上中文名字，也用中文寫下：「我了解到台灣的棒球迷們知識淵博，熱情而受人尊敬。」

中職有何致命吸引力？克拉克認為第一點當然是ELEVEN SPORTS推出的英文轉播服務，能夠撥動美國人的心弦，在這七天之後，中職從原本一個相對新穎的賽事，變成每場吸引百萬人觀看的節目。

克拉克也稱讚中職在球場上也有不少精彩表現，才能吸住眼球，包括樂天桃猿隊朱育賢、林立的高打擊率，以及中信兄弟隊投手米蘭達不到1的防禦率，目前桃猿正處五連勝，中信兄弟投手群送出70次三振，防禦率僅3.41。

第三點是，克拉克認為台灣球迷的充滿知識、熱情，值得尊敬，「更重要的是，他們以自己的職棒聯盟為傲。」19日的桃猿與富邦悍將清板凳衝突雖然提高關注度，但不是中職常態。

克拉克認為在美國疫情未見趨緩之前，大聯盟暫時無法開打，中華職棒還會再興盛一陣子，而在平日早上6時30分、假日5時的開打時間，雖然不需要特地為了看第一球早起，但邊吃早餐邊看台灣棒球比賽已成為不少人的習慣。