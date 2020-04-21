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中職／英文轉播當橋樑 球評興奮到睡不著

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

中華職棒透過英文轉播打開知名度，美國體育媒體「The Athletic」的記者卡里（Marc Carig ）特地越洋專訪，介紹主播王雲慶和球評偉恩（Wayne McNeil），兩人如何從臨時接到任務，到成為英語世界廣大球迷的橋樑。

王雲慶曾在美國波士頓留學，因住在芬威球場旁邊而愛上棒球，返台後進入中職聯盟工作，近年來擔任棒球主播，但都是用中文，接下英文轉播任務後，王雲慶甚至連騎機車都在練習，有一次聲音太大，連隔壁停紅燈的騎士都轉頭看他，王雲慶說：「他可能想說，這傢伙在幹嘛？是在說英文嗎？」

能預先準備的文字自然有限，轉播到一半如果講完，王雲慶就得倚靠偉恩救援，出身加拿大的偉恩小時候曾打過棒球，為了想要看看世界選擇到台灣旅行，沒想到就一直待到現在，也開始關注台灣棒球。

兩人搭擋在推特上的迴響獲得不少好評，最直接就是直播觀看數在17日的樂天桃猿與富邦悍將之戰突破百萬，偉恩說：「我睡不著，這太不真實了。」這五場比賽最終累積近五百萬觀看數。

偉恩也分享自己第一次看中華職棒的趣事，習慣性的邊喝啤酒邊對球員開「噓」，沒想到引來警衛警告，偉恩說，這裡比較不在意輸贏，而是體驗，不少家庭看球是為了加油、唱歌，即使輸球離開球場仍帶著笑容，「因為他們享受這場棒球時光。」

這五場英文轉播不僅介紹棒球，也成為台灣旅行指南，偉恩談到自己驚艷於台灣東部的美景，王雲慶除了介紹台灣美食，也強調能夠開打的主要原因是政府抵抗新冠肺炎疫情的成功，兩人也都希望今年球季有機會開放球迷進場，讓國外看看正宗的「台式加油」。

轉播單位ELEVEN SPORTS原本只預計提供開季前兩場英文轉播，但比賽因雨延期，台灣區總經理康小玲決定乾脆一口氣轉播五場，當初也是她想到這個主意，「將台灣職業棒球推廣到國際舞台，這個念頭在我心中已經想了非常久。」

棒球 中華職棒 樂天桃猿

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