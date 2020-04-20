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中職／新球季外語轉播 可能規畫日文版

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中職會長吳志揚表示，各隊對英文版轉播比賽已有初步共識。記者藍宗標／攝影
中職會長吳志揚表示，各隊對英文版轉播比賽已有初步共識。記者藍宗標／攝影

中華職棒各球團今天召開防疫會議，除了做出「有人確診新冠肺炎立刻停賽」的決議，也對英文版轉播有了初步共識，中職會長吳志揚表示，國際版將統一透過一個轉播單位播出。

中職打完開季前兩周賽事，明起進入第三周，富邦悍將隊將首次在新莊主場出賽，明、後天對決統一獅隊，24日起再對中信兄弟隊進行三連戰。

吳志揚表示，接下來比賽包括球員、隊職員、聯盟員工、記者、轉播單位，只要任何一人確診，所有比賽將會立刻停賽。

中職新球季開打後，猿隊五場主場比賽除了在台灣播放，也對外轉播；吳志揚說，未來國際版轉播將透過共同授權的方式，各球團已有共識，應很快就能夠談好，除了英文版也可能規畫日文版，提供可能想看中職比賽的語系。

中職 富邦悍將 統一獅

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