日職／名將張本勳憂中職 意外宣傳台灣防疫成果

由於政府對武漢肺炎疫情的控制較其他國家來得良好，讓台灣的中職在上週領先全球開打，雖然是採取沒有觀眾的閉門比賽，球迷只能透過電視或網路轉播收看，但在現今的狀況下，有棒球比賽能看，對於球迷來說已經大大地滿足了，畢竟現在除了台灣外，還沒有任何一個國家的職棒賽事能進行。中職獨家開打，也成了全世界各地的球評、球迷、專家等人關注的焦點，有些球迷藉由中職認識台灣，有些球評覺得中職的比賽內容很有趣，當然也有些專家開始分析起中職賽事，不過日本的傳奇名將張本勳19日上節目時，擔心中職在這個時候開打是否還存在著危險性。

已近80歲的張本是出生於廣島的在日韓人第二代，曾遭遇到廣島的原子彈攻擊，59年加入東映飛人隊(火腿隊前身)後，展現過人的打擊能力，從新人球季開始連續20年的全壘打支數都在10支以上，生涯共打出504轟，不只長打火力，他23年下來的平均打擊率是3成19及1676分打點，都排在日職史上前5名，連續9季及生涯16季的打擊率都在3成以上更是日職紀錄，而他生涯共打出3085支安打，是全日職第一且唯一超過3千安的打者，即使是最有希望能破他記錄的坂本勇人，也得要維持再8年的高檔打擊狀況才有一絲的可能追上，否則這記錄會再高懸幾十年。

堪稱上古神獸級的張本，引退後擔任球評及解說家，在電視節目上勇於對許多棒壇現狀發言，且都有自己獨特的見解，每次都會引起不少討論，如針對大谷翔平在熱身賽的打擊成績不佳，張本就批評他的打擊姿勢動作，更說出美國沒有人會教的話；2月中時也曾對媒體給新人佐佐木朗希「令和怪物」這個稱號有意見，指出連一球、一場比賽都還沒投，球界沒有人會承認佐佐木是令和怪物(後來親自到沖繩看過佐佐木投球後改口稱讚)；更之前對於吉田輝星、松坂大輔、菊池涼介及清宮幸太郎等人都有過辛辣的評論，就連達比修有也招架不住，他與日前去世的野村克也並稱近年來兩位在媒體上最活躍的傳奇球星。

張本擔心台灣中職開打的新聞出來後，在網路上獲得了超過百則的回應，也意外地顯現出日本球迷對於台灣及日本兩國防疫措施的看法，幾乎一面倒地認為台灣採取了包括斷航、發口罩等明快果斷的措施，疫情也逐漸減緩，與日本較晚才開始防疫，且還在高峰的狀況不同，因此中職才能領先全球在4月中開幕，同時也有不少球迷對於日職能否開打抱持悲觀的態度。張本一個簡單的發言引起了許多討論，也讓日本球迷更了解台灣防疫的成果。