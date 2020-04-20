中職／5名球員前往義大商城 悍將聲明強化健康管理
海軍敦睦艦隊確診官兵有八人到過高雄義大商城，富邦悍將隊二軍宿舍就在附近，球團今天發出聲明，強調昨晚得知疾管署公布確診案例後，立即進行球隊內部調查管理。
悍將聲明如下：
4月16日為富邦悍將球團二軍練球日（非比賽日），當日訓練時間約至下午三點左右結束，球員立即返回球員宿舍休息。
經調查，16日晚間共有五名球員前往義大商城，球團將依照指揮中心簡訊提醒之內容，安排五名球員進行自主健康管理，外出時佩戴口罩並勤洗手，同時強化健康管理觀察，將五名球員改入住至單人房型宿舍。
富邦悍將球團一、二軍每天進行健康管理，包含體溫量測與訓練環境酒精消毒，球隊外出移動均全隊搭乘定時消毒之大巴士。
球團將持續宣導強化球員防疫觀念，減少進出公共場所，注意自身健康管理。
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