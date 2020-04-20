中職／5名球員前往義大商城 悍將聲明強化健康管理

受新冠肺炎疫情衝擊，全球職業運動幾乎停擺，台灣防疫有成，成為全世界第一、也是唯一開打的職業棒球聯盟，美國主流媒體爭相報導，讓世界看見台灣，做了很棒的大外宣，這都是靠政府超前部署和人民高度自制力的成果。

2020-04-20 07:00