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中職／陳仕朋對戰獅隊4連勝 對決潘威倫拚本季首勝
中職本季賽事邁入第三周，富邦悍將隊明天將在新莊球場迎戰統一獅隊，雙方推出陳仕朋、潘威倫登板先發，悍將隊期待在主場首戰開張，揮別最近三連敗。
這兩位投手上一戰都在15日亮相，潘威倫對樂天桃猿隊之戰先發5.1局，被揮出九支安打包括四支全壘打，失六分全是自責分，無關勝敗。
陳仕朋同一天對決中信兄弟隊，先發五局被揮出八支安打、失四分，也無關勝敗，明天再拚首勝。
中職打完前兩周，猿隊五戰全勝，悍將隊開季二連勝後三連敗，獅隊、兄弟都是二勝四敗；悍將隊從明天開始，在新莊球場單周五連戰，先對獅隊二連戰，再對兄弟三連戰，總教練洪一中希望全隊在主場拚出不同氣勢。
潘威倫生涯戰績143勝88敗，兩個數字都是史上最多，去年對戰悍將八場投出3勝4敗、防禦率5.05。
陳仕朋去年首次站穩先發，出賽23場投出11勝8敗、防禦率3.48，對獅隊六場4勝1敗、防禦率1.78，目前對戰四連勝。
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