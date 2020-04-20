中職／史上首次打者毆打投手 鷹俠對邱啟成揮拳

富邦悍將隊洋投索沙昨天對樂天桃猿之戰四局下，對郭嚴文投出觸身球，造成雙方球員進場對峙，幸好沒有進一步衝突；中職史上首次因為觸身球引發打者毆打投手事件，出現在1995年7月28日，主角是前三商虎隊巨砲鷹俠，遭殃者是時報鷹隊邱啟成。

這場虎、鷹戰在台中球場進行，鷹俠一局下被鷹隊日籍投手鈴木健砸中，七局下又被邱啟成伺候觸身球，當場控制不住情緒，衝上投手丘打人，兩隊球員全部衝進場內，鷹俠立刻被驅逐出場，成為中職開打六年第一個毆打投手的打者。

邱啟成砸中鷹俠的球速才118公里，這顆失控指叉球打到左膝，鷹俠毫不猶豫向前衝，就算邱啟成示意，舉起雙手表示不是故意，仍被打倒在地，造成左手臂受傷。

鷹俠被投觸身球前，虎隊已經揮出七支安打，這半局攻下六分拉開比數差距，終場13：6獲勝；鷹俠對邱啟成揮拳後，兩隊雖未進一步衝突，但鷹隊球員很不爽，一度想要罷賽，大家在總教練李瑞麟的安撫下，才回到場內打完最後三局比賽。 鷹俠。 報系資料照

這起嚴重打人事件除了邱啟成受傷，兩隊球員在內野區一度推擠，也造成虎隊日籍打擊教練高柳秀樹的左手掌被釘鞋踩傷、深可見骨，緊急送醫縫合。

鷹俠後來被聯盟處分停賽三場、罰款三萬元，所有衝進場內的球員全遭警告，以後再有相同情況將對球團罰金。

鷹俠當年月薪7500美元（約合台幣20萬元），不但遭聯盟處罰，虎隊另外開罰兩萬元，鷹俠揮拳的代價等於打掉1/4薪水。