中職／人型看板應援獲好評 樂天桃猿推第二波預訂

樂天桃猿日前開放球迷預購「新10號隊友」人形看板，在紙板上印製頭像，代替真人進場為球員加油，首波100組預購超乎預期，今起推出第二波預訂，從5月1日開始的主場賽事，一直放到觀眾進場為止。

猿隊開季在主場拿下五連勝，下次回到主場是5月1日，今起至4月24日，在樂天市場推出「新10號隊友」第二波預訂，成品將直接送至桃園主場，代替球迷成為新10號隊友，還可選擇位置，疫情結束後也可帶回家，猿隊表示：「雖不是你的真人但有你的真心。」

「新10號隊友」人形看板每尊高125CM，寬220CM，含四組頭像，頭像檔案解析度至少2MB以上，售價5900元，另贈送應援LED跑馬燈，提供8至10字的應援文字，內容限為Rakuten Monkeys應援，在球場內以特效方式呈現，為球員加油。