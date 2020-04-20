中職／林哲瑄跑超遠接殺 美記者讚：海洋外都是防區

富邦悍將中外野手林哲瑄以守備見長，鎮守範圍有著「釣蝦場」的美名，就連「The Athletic」記者卡里（Marc Carig）看完他的美技接殺，都忍不住稱讚，海洋以外的地方都是林哲瑄的防區。

昨晚富邦悍將雖以1：3敗給樂天桃猿，但三局下林哲瑄展現判斷及腳程，從中外野「跨區辦案」，衝到靠近左外野全壘打牆附近，將成晉敲出的深遠飛球接殺，沒收掉一隻可能的長打。

卡里看到林哲瑄的美技守備，在推特上寫道：「地球上三分之二的面積被海洋占據，剩下三分之一則是林哲瑄的管區。」獲得近兩百人按讚，轉播單位ELEVEN SPORTS也回覆：「對，我們也是這麼形容他。」

林哲瑄在2012年效力紅襪隊時，曾在大聯盟出賽九場，擔任外野手共6次守備機會，沒有失誤，在小聯盟擔任外野手的七個球季，1785次守備機會也僅有33次失誤，2015季中加盟中職，2016年起連四年獲得外野手金手套獎。

林哲瑄跑動超遠距離接殺影片：