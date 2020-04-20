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中職／猿隊商品爆紅 討論開放海外直送

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
Rakuten Monkeys桃猿大盛餐飲區今年推出火鍋、燒烤服務，因疫情影響，只能透過電視讓球迷聞香。記者季相儒／攝影
Rakuten Monkeys桃猿大盛餐飲區今年推出火鍋、燒烤服務，因疫情影響，只能透過電視讓球迷聞香。記者季相儒／攝影

中華職棒在推特爆紅，不少國外球迷「敲碗」想買樂天桃猿隊周邊商品，領隊劉玠廷坦言是「意外的收穫」，球隊內部已在討論，能否盡速開放海外運送，如果量夠大，甚至直接在美國、歐洲、日本的樂天市場上架。

樂天集團接手桃猿隊之後，自家商品放在台灣樂天市場販售，球迷雖找到網站連結，但目前僅提供台灣本土寄送，十分扼腕，劉玠廷表示，「現在內部在討論，可以打開海外直送的功能，有這樣的需求，會討論是不是加緊開放，累積一定數量，直接在海外販售也不是不可能。」

中職雖然領先全球開打，但受到閉門比賽影響，沒有觀眾就少了門票收入、餐飲收入，連帶實體商品販售也受到影響，樂天雖然今年球衣、商品全數換新，仍有購買吸引力，但劉玠廷坦言：「要靠電商彌補是不可能的。」

透過推特的英文轉播，中職賽事在國外討論熱烈，猿隊是四隊中最早開始經營推特帳號的球隊，原本目標推廣給日本球迷，但隨這這波熱潮，也開始用英文回覆推文，劉玠廷說：「算是歪打正著，中職在美國掀起熱潮，連蔡英文總統也有發文，未來會朝更國際化著手。」

劉玠廷原本習慣在比賽中到球場巡視，觀察球迷需求，如今閉門開打也沒閒著，劉玠廷說：「習慣性還是到處看一看，關心戰況，每一局的活動也都照表操課，也不會因沒有球迷就縮水，廣告時間Girls也都還在表演。」

樂天啦啦隊Rakuten Girls面對無人的觀眾席賣力加油，獲得英文主播、球評「非常敬業」的讚賞，也透過電視將火鍋、燒烤服務介紹給球迷，劉玠廷說：「希望疫情過後，我們這些所做的點點滴滴累積，可以開花結果，讓球迷更知道球場有什麼新服務，更加願意來到球場。」

劉玠廷 樂天桃猿 中職

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