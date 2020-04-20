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中職／英文介紹中職爆紅 王雲慶：終於可以鬆口氣

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒推出英文轉播在國外爆紅，主播王雲慶（左）、球評偉恩（Wayne McNeil，右）擔綱起介紹中職的任務。記者季相儒／攝影
中華職棒推出英文轉播在國外爆紅，主播王雲慶（左）、球評偉恩（Wayne McNeil，右）擔綱起介紹中職的任務。記者季相儒／攝影

中華職棒透過英文轉播在國外爆紅，負責英文播報的主播王雲慶、球評偉恩（Wayne McNeil）功不可沒，加上近期的富比士雜誌，王雲慶至今已接受八家外媒訪問，扛著用英文介紹中職的壓力，昨天播完五場比賽，王雲慶說：「終於可以鬆口氣了。」

中華職棒從4月12日開打，至今五場賽事樂天桃猿賽事都在ELEVEN SPORTS的官方推特提供英文轉播，累積近5百萬觀看，近三場都破百萬，會受到國外如此高度關注，王雲慶說：「出乎預料之外，但應該說是意外之喜，原本預期有些迴響，但沒想到這麼多。」

不僅球迷好奇，南韓媒體、路透社、BBC、CNN、The Athletic、亞利桑那當地媒體「Cronkite News」、加拿大媒體「CBC」，也都陸續訪問王雲慶，近期還多了富比士。

棒球界稱為「波士頓」、「波哥」的王雲慶，曾擔任2017年台北世界大學運動會主新聞中心副召集人、三屆經典賽中華隊新聞官，並多次參與亞洲職棒大賽籌劃，應對外媒經驗豐富，但他認為，與世大運服務上百家外媒不同，這次要接受這麼多訪問，還是新體驗。

這五天王雲慶的行程都被中職占滿，早上大約六點起床，到出發去球場前，都在收集、消化資料，等到賽事播報完，回到家差不多就要準備休息，王雲慶很感謝太太這段時間扛起照顧小孩的任務，回到家看到太太疊好的睡衣更覺得暖心。

從2014年開始擔任大聯盟球評，王雲慶熟悉賽事轉播，但原本是找英文資料消化成中文，如今兩者顛倒，他認為最大差別有兩點，一個是語言，一個是資料量。

王雲慶表示，「英文資料量大，但題材多，一場比賽上百個媒體採訪是常態，報導的消息就很多，對轉播美職的人來說，就看消化能力。」中職雖然語言上較熟悉，但受限於經濟、媒體規模，能收集到的資訊不多，「基本上看到的都要，因為電視轉播過程要一直講。」

王雲慶也提出一點，美國球隊習慣會將每場的數據換成可供播報的內容，提供給現場轉播單位、記者，過去擔任中華隊新聞官，常常要提供七、八頁的內容給轉播單位，但台灣目前沒有這個習慣。

昨晚收播拿下耳機前，王雲慶再度感謝全世界觀眾的收看，並用棒球三球三振時常用的術語，向不同時區的球迷說：「早安，午安，晚安。」

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