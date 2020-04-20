快訊

敦睦艦隊24人染疫！下船後活動範圍曝光 足跡遍布9縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／世界第一場板凳清空 多家外媒跟進報導

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
桃猿、悍將之戰，四局下爆發衝突，雙方板凳清空。記者季相儒／攝影
桃猿、悍將之戰，四局下爆發衝突，雙方板凳清空。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊洋投索沙昨晚的一顆觸身球，引發自家球隊與樂天桃猿隊的場上對峙，在全世界棒球迷開始關心中職的當下，包括紐約郵報、CBS、NBC等多家外媒跟進報導這則清空板凳的衝突事件。

桃猿隊昨晚以3：1擊敗悍將隊，拿下開季五連勝，不過四局上猿隊要求確認林哲瑄球棒是否合格，埋下衝突導火線，四局下輪到郭嚴文打擊，索沙丟了三顆近身內角球後，第四球K中郭嚴文臀部，雙方球員都衝上場中，所幸衝突並未擴大。

紐約郵報以「在台灣的中職棒球賽事發生板凳清空」為題，形容台灣棒球越來越「火熱」，在大聯盟賽事因疫情停擺之時，不少球迷轉而觀看中華職棒，也詳述衝突發生過程，並透過球評解釋，這種劍拔弩張的場面在中職並不常見，紐約郵報也說：「真的很刺激。」

CBS Sports則以「觸身球後氣氛火爆，中華職棒出現板凳清空」作為標題，形容這是職業棒球今年第一場的板凳清空事件，最後無人受傷也無人遭驅逐出場是大幸，「但老實說，彼此靠得這麼近，在需要保持社交距離的當下，可能不是個好主意。」

NBC Sports則對索沙最終未被驅逐出場有些意外，也引用baseball-reference的數據，指出郭嚴文是位好打者，也難怪猿隊會這麼生氣，雖然衝突對球迷來說很具娛樂性，但希望未來棒球界衝突可以少一點，畢竟疫情還在。

其他報導的媒體包括TMZ、NESN、The Score、InsideHook等，紐約每日新聞有不同觀點，這場衝突雖然時間不長，但在疫情發生時確實讓人有疑慮，也可以供大聯盟日後復賽做為借鏡，尤其在爆發太空人偷暗號事件後，今年球季可預期會有更多衝突。

紐郵報導中職衝突事件。 擷圖自紐約報網站
紐郵報導中職衝突事件。 擷圖自紐約報網站

棒球 中職 郭嚴文

延伸閱讀

中職／洪總怒：索沙要砸人不會等三球

中職／索沙「丟人」引衝突 送桃猿5連勝

中職／翁瑋均無視場上衝突 優質先發奪下首勝

中職／看郭嚴文被砸 曾豪駒：索沙前兩球就有跡象

相關新聞

中職／世界第一場板凳清空 多家外媒跟進報導

富邦悍將隊洋投索沙昨晚的一顆觸身球，引發自家球隊與樂天桃猿隊的場上對峙，在全世界棒球迷開始關心中職的當下，包括紐約郵報、...

中職／打者開季太瘋狂 今年四割男會有幾人？

受新冠肺炎疫情衝擊，全球職業運動幾乎停擺，台灣防疫有成，成為全世界第一、也是唯一開打的職業棒球聯盟，美國主流媒體爭相報導，讓世界看見台灣，做了很棒的大外宣，這都是靠政府超前部署和人民高度自制力的成果。

日職／15年來首度取消 交流戰已成央聯修羅場

由於疫情延燒狀況未見趨緩跡象，2020年日本職棒開幕之日遲遲不見曙光。4月17日12球團代表再度召開會議討論，結果確定的是，將取消原訂自5月26日至6月14日進行的兩聯盟交流戰，寫下交流戰自2005年

中職／索沙「丟人」引衝突 送桃猿5連勝

樂天桃猿隊廿一歲投手翁瑋均，本季首次登板繳出優質內容，昨天對富邦悍將隊之戰先發七局，只被揮出三支安打、失一分奪勝，猿隊開...

中職／洪總怒：索沙要砸人不會等三球

悍將隊本季首次對決桃猿隊，三連戰遭橫掃，昨天四局下洋投索沙對郭嚴文投出觸身球，還造成雙方球員進場對峙，悍將隊總教練洪一中...

中職／英文介紹中職爆紅 王雲慶：終於可以鬆口氣

中華職棒透過英文轉播在國外爆紅，負責英文播報的主播王雲慶、球評偉恩（Wayne McNeil）功不可沒，加上近期的富比士...

中職／翁瑋均無視場上衝突 優質先發奪下首勝

樂天桃猿隊21歲投手翁瑋均，今天對富邦悍將隊之戰投出優質內容，先發七局只被揮出三支安打、失一分，奪下本季首勝，他說：「這...

中職／施子謙好投 獅子軍止敗

統一獅隊施子謙本季首度出賽，昨天有效擋住中信兄弟隊攻勢，繳出六局失兩分的優質先發，加上林安可揮出本季首轟助威，幫助獅隊以...

中職／看郭嚴文被砸 曾豪駒：索沙前兩球就有跡象

樂天桃猿、富邦悍將隊今天四局下因為觸身球發生衝突，猿隊靠翁瑋均優質先發，終場3：1獲勝，猿隊總教練曾豪駒賽後談到這起衝突...

中職／索沙故意砸郭嚴文？洪一中連「神經病」都說出口

樂天桃猿隊今天在桃園球場3：1擊敗富邦悍將隊，四局下悍將隊洋投索沙對郭嚴文投出觸身球，造成雙方球員進場對峙，賽後成為媒體...

中職／施子謙優質先發、林安可首轟 獅隊中止4連敗

統一獅隊開季拿下首勝後吞下4連敗，今天與中信兄弟隊3連戰最後一場比賽，施子謙先發6局失2分，表現強壓兄弟洋投德保拉，打線...

中職／江坤宇連兩戰開轟 林智勝生涯284轟出爐！

中信兄弟隊今天繼續在台中洲際棒球場對戰統一獅隊，「大師兄」林智勝本季首轟出爐，8局下從黃俊彥手中轟出右外野2分全壘打，是...

熱門新聞

中職／索沙故意砸郭嚴文？洪一中連「神經病」都說出口

NBA／單挑喬丹拚500萬美元？ 湯瑪斯：我肯定能進一球

中職／索沙砸郭嚴文引爆衝突 陳禹勳衝進場內被推

中職／4洋投兩個出問題 洪一中：因疫情再找人麻煩

中職／世界第一場板凳清空 多家外媒跟進報導

中職／林智勝願助疫情急難家庭過難關 獲網友狂讚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。