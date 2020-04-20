中職／世界第一場板凳清空 多家外媒跟進報導

富邦悍將隊洋投索沙昨晚的一顆觸身球，引發自家球隊與樂天桃猿隊的場上對峙，在全世界棒球迷開始關心中職的當下，包括紐約郵報、CBS、NBC等多家外媒跟進報導這則清空板凳的衝突事件。

桃猿隊昨晚以3：1擊敗悍將隊，拿下開季五連勝，不過四局上猿隊要求確認林哲瑄球棒是否合格，埋下衝突導火線，四局下輪到郭嚴文打擊，索沙丟了三顆近身內角球後，第四球K中郭嚴文臀部，雙方球員都衝上場中，所幸衝突並未擴大。

紐約郵報以「在台灣的中職棒球賽事發生板凳清空」為題，形容台灣棒球越來越「火熱」，在大聯盟賽事因疫情停擺之時，不少球迷轉而觀看中華職棒，也詳述衝突發生過程，並透過球評解釋，這種劍拔弩張的場面在中職並不常見，紐約郵報也說：「真的很刺激。」

CBS Sports則以「觸身球後氣氛火爆，中華職棒出現板凳清空」作為標題，形容這是職業棒球今年第一場的板凳清空事件，最後無人受傷也無人遭驅逐出場是大幸，「但老實說，彼此靠得這麼近，在需要保持社交距離的當下，可能不是個好主意。」

NBC Sports則對索沙最終未被驅逐出場有些意外，也引用baseball-reference的數據，指出郭嚴文是位好打者，也難怪猿隊會這麼生氣，雖然衝突對球迷來說很具娛樂性，但希望未來棒球界衝突可以少一點，畢竟疫情還在。

其他報導的媒體包括TMZ、NESN、The Score、InsideHook等，紐約每日新聞有不同觀點，這場衝突雖然時間不長，但在疫情發生時確實讓人有疑慮，也可以供大聯盟日後復賽做為借鏡，尤其在爆發太空人偷暗號事件後，今年球季可預期會有更多衝突。