中職／翁瑋均無視場上衝突 優質先發奪下首勝

樂天桃猿隊21歲投手翁瑋均，今天對富邦悍將隊之戰投出優質內容，先發七局只被揮出三支安打、失一分，奪下本季首勝，他說：「這場比賽投起來很舒服，所有球種都表現不錯。」

猿隊終場3：1獲勝、開季五連勝，三連戰橫掃悍將隊，猿隊總教練曾豪駒給翁瑋均打了100分；他表示，這是翁瑋均從春訓至今最佳表現，悍將隊洋投索沙是好投手、不好應付，此役有機會都能把握，選手做得很好。

索沙四局下用觸身球伺候郭嚴文，引爆雙方衝突，兩隊球員衝進場內對峙；曾豪駒認為，隊上選手會因這起事件出現情緒起伏，一步步慢慢進攻，他要大家別有情緒反應。

翁瑋均身為隊上第五號先發投手，開季首戰就開張勝投，他說：「很久沒比賽了，很開心有好表現，隊友最近幾場比賽火力很旺，就算面對索沙，相信他們會用火力支援我。」

至於四局下的衝突，翁瑋均表示，仍在場邊熱身，做好該做的事，思考如何對付打者，球場上的紛爭無法避免，做好自己的本分最重要。