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中職／看郭嚴文被砸 曾豪駒：索沙前兩球就有跡象
樂天桃猿、富邦悍將隊今天四局下因為觸身球發生衝突，猿隊靠翁瑋均優質先發，終場3：1獲勝，猿隊總教練曾豪駒賽後談到這起衝突事件，認為「四局上有抗議權」。
此役四局上，郭嚴文提醒球隊，林哲瑄的球棒好像有問題，曾豪駒立刻向主審林金達反應，經過檢查後，這支棒子認證無誤，符合聯盟規定。
四局下索沙對郭嚴文連投四顆壞球，第四球直接砸中他的臀部，造成雙方球員進場對峙。
曾豪駒說：「四局上一開始沒注意林哲瑄的棒子，選手反應可抗議，才詢問裁判這支球棒可不可以使用，這個點有抗議權益。」
至於四局下索沙砸中郭嚴文，曾豪駒強調，前兩球就有跡象，有告知對方。
他說：「真正輸贏是在場上，而非傷害，這種場面應該減少。」
悍將隊捕手林宥穎四局下對著猿隊休息區方向，雙手一攤、也動了嘴巴；他在賽後表示，沒聽到猿隊球員說，別投觸身球，只聽到很多聲音。
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