中職／索沙故意砸郭嚴文？洪一中連「神經病」都說出口

樂天桃猿隊今天在桃園球場3：1擊敗富邦悍將隊，四局下悍將隊洋投索沙對郭嚴文投出觸身球，造成雙方球員進場對峙，賽後成為媒體追問重點，悍將隊總教練洪一中說：「以索沙的控球，要投觸身球，第一球就中了，不用等三球，神經病。」

此役四局上，郭嚴文提醒林哲瑄的球棒有問題，猿隊總教練曾豪駒立刻向主審林金達反應，經過檢查後，這支棒子認證無誤。

四局下輪到郭嚴文打擊時，索沙連投三壞球，第四球砸中他的臀部，洪一中說：「索沙控球很好，不會故意丟人。」

林哲瑄四局上揮成游擊方向滾地球，靠失誤上壘；洪一中表示，林哲瑄上壘和認證球棒沒關係，裁判應該向上反應、由聯盟處理，讓比賽繼續進行才對。

他說：「如果球棒有問題就處分，裁判都搞不懂。」

兩隊球員四局下衝進場內，雙方互相叫囂，陳禹勳衝向投手丘時，還被索沙推了一下；洪一中認為，索沙的動作不叫推，而是潛意識舉起雙手頂回去，不能說這是推人。

洪一中表示，索沙不是故意對郭嚴文投觸身球，那顆球投很輕、沒用力，只想保送人。