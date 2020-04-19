中職／施子謙優質先發、林安可首轟 獅隊中止4連敗

統一獅隊開季拿下首勝後吞下4連敗，今天與中信兄弟隊3連戰最後一場比賽，施子謙先發6局失2分，表現強壓兄弟洋投德保拉，打線則有林安可揮出本季首轟，終場以7：4勝出，中止近期4連敗，系列賽逃過被橫掃。

中信兄弟今天由洋投德保拉先發，獅隊一開賽就有攻勢，開路先鋒林靖凱揮出三壘打，陳傑憲擊出內野安打送回第1分，獅隊先馳得點。

2局上郭阜林一上場揮出二壘打，林安可再敲安打，林祐樂補上二壘打送回1分，唐肇廷接著擊出內野滾地球，三壘上的林安可衝回本壘攻進球隊第3分。

中信兄弟直到5局下才有所回應，19歲游擊手江坤宇率先上場，轟出左外野陽春全壘打，連續兩場比賽開轟，也帶起球隊的反攻。兄弟接著靠黃鈞聲的二壘打和吳東融三壘打再追回1分，將比分拉近為1分差。

第8局獅隊攻勢再啟，郭阜林揮出安打，林安可面對蔡齊哲轟出左外野2分全壘打，本季首轟出爐，陳傑憲接著在一、三壘有人時擊出高飛犧牲打，獅隊將比數拉開為7：2。

8局下兄弟由王威晨先揮出安打，林智勝在2出局後掃出右外野方向的2分全壘打，是他本季首轟、生涯第284轟，也是中信兄弟球團第700轟，將比數追成3分差，但獅隊守護神陳韻文第9局連飆3K守住勝利。

施子謙本季首度出賽，此戰先發6局，被敲出7支安打（1轟），送出4次三振，失2分，拿下首勝及單場MVP；兄弟洋投德保拉則是休4天再登板，主投6局，被擊出8支安打，送出8次三振，失4分，吞下敗投。