日職／15年來首度取消 交流戰已成央聯修羅場

由於疫情延燒狀況未見趨緩跡象，2020年日本職棒開幕之日遲遲不見曙光。4月17日12球團代表再度召開會議討論，結果確定的是，將取消原訂自5月26日至6月14日進行的兩聯盟交流戰，寫下交流戰自2005年開始舉辦以來首度取消的紀錄。隨著各隊的18場交流戰賽事取消，也使得各隊本季例行賽場次至少要減到125場。

日本職棒史上發生過4次減少例行賽場次的狀況，最近一次是2004年因為選手罷工的關係兩聯盟總計減少6場，今年則損失慘重總計高達108場。儘管因為疫情的關係，許多日本職棒的球迷都心裡有數，現在不是職棒開季的時機，比賽場數減少或是閉門地「無觀眾試合」都有心理準備，不過當現實的消息成為事實相信仍讓不少球迷覺得惋惜。原本鳥谷敬披上羅德戰袍在5月下旬重返甲子園球場對決老東家阪神， 歷史上8度封王最善戰的軟銀是否會再繼續獨霸交流戰等等的期望都要落空。

新冠狀病毒這一來襲，攪亂了許許多多原本將上演的精彩戲碼以及動人故事。尤其，兩聯盟交流戰催生成功的過程不易，因此這一次的中止取消更讓令人感到惋惜。

日本職棒過去就一直有期望跨聯盟交流互打的聲音，因為這將讓球迷可以在季中看到兩聯盟的精彩明星對決。例如過去要看清原和博對桑田真澄的「KK對決」、王貞治領軍對上老東家巨人，或是西武與巨人兩大強者的正面交鋒，只能透過熱身賽，還必須剛好有機會對得到，但又不被列為正式紀錄。隨著交流戰實施，這些夢幻對決都可以在球季中實現。

原本交流戰都是由太平洋聯盟球隊所提出，反對最力的是中央聯盟球隊，原因在於洋聯球隊加入之後將減少原本跟巨人隊交戰的次數，也對轉播權利金的收入造成影響。然而轉機出現在2004年季中的球員罷工事件，讓央聯各球團的老闆不得不點頭，交流戰於是於2005年正式揭開序幕。

開打之後的意見分歧其實並沒有消失，單一球隊的交流戰場次從實行之初的36場減少到後來的24場，2015年之後再縮短到18場，看得到兩聯盟角力的痕跡。今年交流戰中止，也剛好是一個檢視交流戰實施15年的機會。交流戰這15年來兩聯盟的戰績或人氣結果，讓當初氣勢高過洋聯一截、談判居於上風的央聯球團不得不面對這個勢力消長的事實。

過去15年的交流戰賽事，太平洋聯盟13度拿下優勝，央聯球隊僅3度有球隊獲得優勝。拿總成績做比較，洋聯1098勝也大幅超過央聯的966勝，勝率0.532對0.468，都證明了兩聯盟實力的差距。尤其是洋聯已經連續10年、14度總成績壓過央聯，更讓這幾年央聯產生極大的危機感，才有巨人監督原辰德力倡央聯也必須導入DH指定打擊制度，否則距離會被持續拉開的主張。

另外一個就是日本總冠軍賽的戰果。過去這15年間，太平洋聯盟球隊12度稱霸，奪下日本一，中央聯盟則只有3次（2007年中日；2009年、2012年巨人）。軟銀最近6年5度奪冠，中央聯盟自從2012年的巨人之後已經沒有旗下球隊能在日本總冠軍賽獲勝。2014年的阪神開始，2015年養樂多、2018年廣島、2019年巨人更是都僅僅拿到1勝以下。2019年巨人隊更是被軟銀4戰橫掃，寫下難堪的一頁。

實力的差距使得過去幾年交流戰總成為洋聯球隊大進補的機會，通常只是「補多補少」的差別。在今年確定沒有交流戰之後，對兩聯盟12支球隊來說勢必會產生打法上的改變以及成績上的影響。只是實際上到底會影響多少，都要等到球季開打之後才能見分曉。

但問題是，2020年的NPB球季何時才能喊PLAY BALL呢？