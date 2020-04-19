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中職／江坤宇連兩戰開轟 林智勝生涯284轟出爐！

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
江坤宇。 報系資料照
江坤宇。 報系資料照

中信兄弟隊今天繼續在台中洲際棒球場對戰統一獅隊，「大師兄」林智勝本季首轟出爐，8局下從黃俊彥手中轟出右外野2分全壘打，是他生涯第284發全壘打，距離中職紀錄差5轟，也是中信兄弟球團史上第700轟。

中信兄弟今年開季前5場比賽只出現3發全壘打，是4隊最少，詹子賢敲前2轟，19歲小將江坤宇則在昨天揮出生涯首轟。今天江坤宇在5局下再揮出陽春全壘打，個人連續兩場比賽開轟。

8局下兄弟以2：7落後給獅隊，林智勝面對黃竣彥，揮出右外野方向的2分全壘打，個人本季首轟出爐，助球隊拉近比數，也為本季挑戰全壘打紀錄邁開腳步。

今年球季開打前，林智勝生涯283支全壘打，排名史上第2，僅次於「森林王子」張泰山的289轟，本季不僅有望一拚成為史上全壘打王，更被看好能挑戰生涯300轟大紀錄。

林智勝 中信兄弟

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