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中職／翁瑋均助猿開季5連勝 索沙引爆衝突再吞敗
樂天桃猿隊今天在桃園球場對富邦悍將隊之戰，第五號投手翁瑋均投出優質內容，先發七局只被揮出三支安打、失一分，奪下本季首勝，猿隊終場3：1獲勝、開季五連勝。
猿隊在桃園球場單周五戰全勝，先贏統一獅隊兩場，再對悍將隊三連勝，也是唯一保持全勝的球隊。
猿隊面對悍將隊洋投索沙，一局下就展開攻勢，成晉揮出三壘方向滾地球，悍將隊三壘手蔣智賢發生失誤，接著林立揮出二壘打、陳俊秀安打，攻下全場第一分。
悍將隊二局上反攻，靠陳品捷二壘打、林哲瑄安打扳平比數。
猿隊五局下再展攻勢，林智平二壘打、成晉安打攻下全隊第二分，七局下朱育賢安打、廖健富二壘打追加第三分，終場兩分之差獲勝，悍將開季二連勝後吞下三連敗。
索沙先發七局被揮出七支安打，失三分（兩分自責）吞敗，本季戰績一勝一敗。
此役四局下，索沙對郭嚴文投出觸身球，雙方球員進場對峙，陳禹勳衝向投手丘時，還被索沙推了一下，還好兩隊都很節制，未上演全武行。
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