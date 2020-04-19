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中職／索沙砸郭嚴文引爆衝突 陳禹勳衝進場內被推
樂天桃猿、富邦悍將隊今天在桃園球場對戰，比賽進行到四局下，悍將隊洋投索沙對郭嚴文投出觸身球，造成雙方球員進場對峙，還好沒有進一步衝突。
此役四局上，悍將隊捕手林宥穎正在打擊時，郭嚴文提醒前一棒林哲瑄的球棒有問題，猿隊總教練曾豪駒立刻向主審林金達反應，比賽也暫時停止，經過檢查後，這支棒子認證無誤。
四局下輪到郭嚴文打擊時，索沙連投三壞球，在場邊的猿隊球員發現狀況不對，索沙第四球就砸到他的臀部。
這一幕讓猿隊不爽，全隊都衝進場內，悍將隊也清空板凳，雙方互相叫囂，陳禹勳衝向投手丘時，還被索沙推了一下，還好兩隊都很節制，沒有上演全武行。
這半局結束時，郭嚴文還在場上對索沙怒目相視，但兩人沒有肢體接觸，這場風波結束。
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