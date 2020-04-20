中職／打者開季太瘋狂 今年四割男會有幾人？

受新冠肺炎疫情衝擊，全球職業運動幾乎停擺，台灣防疫有成，成為全世界第一、也是唯一開打的職業棒球聯盟，美國主流媒體爭相報導，讓世界看見台灣，做了很棒的大外宣，這都是靠政府超前部署和人民高度自制力的成果。

雖然不開放球迷進場，樂天桃猿隨機應變，在桃園主場放置了大量人形立牌，還有數具機器人打鼓，應援團團長阿誠和樂天女孩「馬照跑、舞照跳」，球員加油音樂照放，場邊仍顯得熱鬧滾滾。

樂天桃猿隊想出人形立牌、加油看板及假人、機器人替代球迷的活動，創意十足，並引起國外媒體報導。 聯合報系資料照片

中信兄弟吉祥物小翔也很吸睛，一下子燙恰恰球衣，一下子玩扯鈴，然後又跑去賣東西，好不忙碌，透過媒體報導，這都是非常成功的行銷手法，外媒也覺得很有趣。

在媒體大肆報導中職開打的新聞，有一些隱憂不能不重視，好比說桃園球場內野草皮，東禿一塊、西禿一塊，非常不美觀，不只國內球迷，全球球迷收看直播，都見識到「原來這就是台灣職業等級的球場」。

桃園球場在去年底所有賽事和演唱會結束後，照理說有100天種植草皮和養護，時間應該很充裕才是，富邦悍將新莊、中信兄弟台中洲際、統一獅台南球場都已經做好準備，唯獨樂天桃猿的桃園草皮是如此抱歉，問題出在哪？

悍將隊老將胡金龍看著改裝後的桃園球場，認為草皮問題仍需解決。 聯合報系資料照片

另外，中職全壘打滿天飛，打者一個比一個厲害，前9場比賽出現30轟，場均3.3轟，比2016彈力球年的2.5轟還要誇張。打擊戰雖然球迷愛看，但就像一碗調味料加太多的牛肉麵一樣，吃久了也會覺得索然無味。

今年各隊找來許多優質洋投，但遇到超級打者聯盟也沒轍，前9場比賽全聯盟洋投累計72.2局投球，被敲出10支全壘打，失40分其中38分責失，防禦率高達4.71，是洋投丟的糟糕，還是打者真的太強了，有待觀察。

富邦悍將先發投手伍鐸在中職多年已經累積40勝，是非常有經驗的洋投，但開季首戰還是5局就被打出9支安打失掉6分。 聯合報系資料照片

洋投都被打掛了，本土投手更不用說，防禦率高達5.92，被打擊率超過3成，每局被上壘率破1.70，數據相當不理想。

可以確定的是，自2015年開始，中職比賽用球彈性大幅提升，主審好球帶對投手非常不友善，真的不好投，2016年中職一口氣出了3名「四割男」，寫下世界紀錄，以今年球的彈性和好球帶判決，中職很有機會再出現四成打擊率的打者。

打者太會打，造成比賽時間拉長，去年中職9局比賽平均每場耗時3小時31分鐘，創下史上最久紀錄，今年又提高到3小時33分鐘，比美日韓職平均3小時10分鐘還要多出不少，不知道國外球迷最近看中職「落落長」比賽有何感想？

統一獅開季連兩場都打到延長賽，讓「餅總」林岳平(右)不得不再從二軍拉人，備妥8名牛棚。 聯合報系資料照片

另外，中職守備失誤真的太多了，前9戰投手就發生5次失誤，一壘手出現兩次高飛必死球卻漏接，對戰局造成巨大影響，外野手雖沒有失誤，但處理球的積極性卻有待改進，有一戰張志豪並未積極回傳球就是一例，魔鬼藏在細節裡，這都是可以改善的地方。

其實，要改善上述問題，聯盟真的可以採行統一獅代總教練林岳平的建議，適度放寬好球帶；另一方面，比賽用球彈性係數嚴格規定在0.560左右，差一點點都不行，讓比賽顯得更合理，而不是一直出現瘋狂打擊戰，這樣會讓各隊忽視守備、戰術執行的重要性，投手被打趴，也會讓基層棒球優秀人才不敢練投手，寧可朝打者之路發展，打得較長久，職棒投手運動生命縮短，對中職長遠發展絕非好事。

無論如何，今年中職仍成功吸引許多人的目光，洪一中、曾豪駒師徒對決，丘昌榮、林岳平新帥領軍出擊，朱育賢瘋狂開轟，都是很不錯的話題，如果中職能趁此時機打出一場場高品質球賽，或許真的能拓展海外「視場」。