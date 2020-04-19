中職／猿隊首次客場之旅 曾豪駒要球員繃緊神經
樂天桃猿隊今天對富邦悍將隊之戰結束後，將從22日起展開單周客場五連戰，也是新球季首次離開桃園主場，猿隊總教練曾豪駒特別提醒全隊，到外地比賽一定要做好防疫工作。
猿隊22、23日在台中洲際球場對決中信兄弟隊，24日移師台南球場，對統一獅隊展開三連戰。
猿隊移動是全隊一起搭乘大巴士，曾豪駒表示，球隊住在外面，對球員會多一點宣導、規範，進出飯店一定要帶口罩、勤洗手，用餐也在裡面，儘量不要外出。
他說：「今年順利開賽，防疫仍是最重要的事，希望能夠早一點開放觀眾進場。」
猿隊開季四連勝，但牛棚還不夠穩定，王躍霖、林柏佑、陳禹勳都待加強，曾豪駒強調，目前「仍在掌控範 圍內」，希望接下來比賽愈來愈順。
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