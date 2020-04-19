快訊

台中衛生局公布染疫海軍疫調足跡 這些地方他們都走過

敦睦艦隊染疫 蔡英文三點聲明回應了

中職二軍／黃柏豪第7轟追上許基宏 劉基鴻開轟猛打賞

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導

味全龍隊今天在二軍例行賽對戰樂天桃猿隊二軍，中心打線接連開砲，黃柏豪揮出本季第7轟，追上中信兄弟隊許基宏並列二軍第一，「狀元郎」劉基鴻也有陽春砲演出，幫助龍隊以10：6打下二連勝。

龍隊第3棒黃柏豪，今天在首局就從猿隊19歲投手李承禎手中轟出2分全壘打，助球隊先馳得點，單場雙安、貢獻3分打點。

黃柏豪本季在二軍出賽15場累積7發全壘打，追上已被拉上一軍的中信兄弟許基宏，並列二軍全壘打王，累積22分打點則獨居領先。

第3局換龍隊第4棒劉基鴻開砲，從朱俊祥手中揮出陽春全壘打，是他本季在二軍的第3轟，單場繳出3安2打點的猛打賞表現。

19歲的劉基鴻為去年中職選秀狀元，目前在二軍出賽14場，60打數揮出26支安打，打擊率4成33，是目前二軍打擊王和安打王，15分打也僅次於隊友黃柏豪。

龍隊今年重返中職從二軍出發，目前在二軍例行賽打了16場，戰績7勝8敗1和，排名追上富邦悍將隊二軍，並列第3。

劉基鴻 許基宏

延伸閱讀

中職／二軍王上不了一軍 兄弟越來越多4A球員

中職／延續好手感 許基宏雙轟卡位一軍

中職二軍／劉基鴻再見二壘打 龍退獅奪第3勝

中職／許基宏重返一軍4支0 丘昌榮：擺二軍非懲罰

相關新聞

中職／4洋投兩個出問題 洪一中：因疫情再找人麻煩

富邦悍將隊開季前四戰打出2勝2敗，團隊防禦率6.75是四隊最差，總教練洪一中說：「四個洋將有兩個出問題，這是較傷腦筋之處...

中職／開季5戰吞63K破紀錄 單季、單周紀錄都是統一獅

統一獅隊去年才改寫中職團隊單季最多三振紀錄，今年開季依舊被K個不停，開季前5場戰共吞下63次三振，已是創歷年最慘。

中職／成晉心理壓力變大 曾豪駒要他累積養分

樂天桃猿隊21歲外野手成晉開季站穩先發，目前出賽四場17個打數揮出3支安打，但出現兩支全壘打，今天對富邦悍將隊之戰再扛先...

中職／第1600安只差1支 林益全形容「大概知道」

富邦悍將隊「神全」林益全生涯總安打數已有1599支，今天在桃園球場對樂天桃猿之戰，有機會完成1600安里程碑，他說：「大...

中職／林智勝願助疫情急難家庭過難關 獲網友狂讚

新冠肺炎疫情期間，不少人經濟收入受到影響，中信兄弟隊球星林智勝今天在臉書粉絲團貼文，願意提供三餐溫飽，幫助有急需的家庭度...

日職／登上教科書封面 張奕嚇一跳

台灣投手張奕以世界棒球12強賽先發投手的身分，登上國中「健康與體育」教科書封面，也被日本媒體「Daily News」加以...

中職／胡金龍敲千安 前道奇總經理也祝賀

富邦悍將隊胡金龍昨晚對樂天桃猿隊敲出個人在中職的第一千支安打，締造中職最快紀錄，由於英文轉播中職賽事成為美國球迷一大盛事...

中職／台灣職棒登美國大報頭版 介紹兄弟隊防疫方式

疫情影響下，台灣的中華職棒是現今唯一進行中的棒球季，獲世界關注；美國西岸大報「洛杉磯時報」今天頭版報導關門比賽情況、中信...

中職／朱育賢打索沙超強 對戰打擊率6成

樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場對戰富邦悍將隊，雙方進行三連戰最後一戰，悍將隊全力避免系列賽遭清盤，洋投索沙能否阻擋猿隊砲火...

中職／BBC加入報導 台灣棒球「吸引全球關注」

中華職棒自4月12日領先全球開打以來，不少國外媒體爭相報導，英國媒體BBC也今天也加入行列，報導指出，即使因疫情影響，必...

中職／超越神全、恰恰 胡金龍最速闖進千安俱樂部

富邦悍將隊胡金龍昨晚達成中職生涯千安里程碑，雖是史上第廿三人，但累積速度是史上最快，所花場數、打席、打數皆改寫紀錄。

中職／看六天中職 ESPN記者變粉絲

中華職棒全球獨家開打，意外成為不少美國球迷的話題焦點，因時差關係，形成早起邊吃早餐邊看球的習慣，就連「ESPN」記者李維...

熱門新聞

中職／台灣職棒登美國大報頭版 介紹兄弟隊防疫方式

NBA／單挑喬丹拚500萬美元？ 湯瑪斯：我肯定能進一球

中職／林智勝願助疫情急難家庭過難關 獲網友狂讚

NBA／談灌籃大賽評分 韋德仍堅持該給葛登9分

中職／胡金龍敲千安 前道奇總經理也祝賀

NBA／沒入選美國隊 丁威迪轉戰奈及利亞拚東奧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。