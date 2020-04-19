中職二軍／黃柏豪第7轟追上許基宏 劉基鴻開轟猛打賞
味全龍隊今天在二軍例行賽對戰樂天桃猿隊二軍，中心打線接連開砲，黃柏豪揮出本季第7轟，追上中信兄弟隊許基宏並列二軍第一，「狀元郎」劉基鴻也有陽春砲演出，幫助龍隊以10：6打下二連勝。
龍隊第3棒黃柏豪，今天在首局就從猿隊19歲投手李承禎手中轟出2分全壘打，助球隊先馳得點，單場雙安、貢獻3分打點。
黃柏豪本季在二軍出賽15場累積7發全壘打，追上已被拉上一軍的中信兄弟許基宏，並列二軍全壘打王，累積22分打點則獨居領先。
第3局換龍隊第4棒劉基鴻開砲，從朱俊祥手中揮出陽春全壘打，是他本季在二軍的第3轟，單場繳出3安2打點的猛打賞表現。
19歲的劉基鴻為去年中職選秀狀元，目前在二軍出賽14場，60打數揮出26支安打，打擊率4成33，是目前二軍打擊王和安打王，15分打也僅次於隊友黃柏豪。
龍隊今年重返中職從二軍出發，目前在二軍例行賽打了16場，戰績7勝8敗1和，排名追上富邦悍將隊二軍，並列第3。
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