青少棒／桃園市拚謝國城盃5連霸 首戰不敵台東縣

謝國城盃青少棒錦標賽今天在嘉義縣稻江棒球場開打，是今年第一場青少棒國手選拔賽，共17支縣市代表隊參賽，爭取世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒賽的中華隊代表權。

因應新冠肺炎疫情，今年由棒協所舉辦的全國性賽事都採閉門開打，謝國城盃青少棒賽自今起展開，預賽採分組雙敗淘汰制，取各組前2名晉級，4強決賽將在新北市三重棒球場進行，冠軍預計26日出爐。

在謝國城盃青少棒奪冠的隊伍，將取得中華隊代表權，參與預計7月在香港舉行的LLB亞太區次青少棒賽，爭取前進世界賽的資格。過去桃園市在謝國城盃青少棒賽締造4連霸，但去年前進世界賽替中華隊挑戰7連霸失利。

今年桃園市再拚謝國城盃5連霸，但今天首戰就以1：6敗給台東縣隊，落入敗部。台東縣隊今天靠黃錦豪繳出先發6.1局的好投，與張峻瑋合力壓制桃園市攻勢，打線則靠11支安打的串連，擊退衛冕軍奪首勝。