中職／成晉心理壓力變大 曾豪駒要他累積養分
樂天桃猿隊21歲外野手成晉開季站穩先發，目前出賽四場17個打數揮出3支安打，但出現兩支全壘打，今天對富邦悍將隊之戰再扛先發二棒，仍是中外野手。
他表示，賽前練習打擊時，都以反方向攻擊為主，不會用拉打的方式，才能把動作調整好、不會亂掉。
成晉前四戰打擊率雖只有1成76，但兩支全壘打、四分打點，長打表現算是不錯，他說：「主要是擬好攻擊策略、果斷出棒，把位置設定好，不會有太多想法。」
猿隊總教練曾豪駒在這四場比賽安排成晉打第二或第九棒，成晉認為，棒次對打擊多少會有影響，自己任務是以上壘為主，心態、想法要再果斷一點才行。
曾豪駒表示，年輕人比較在乎結果，從熱身賽變成球季賽，看得出來成晉的心理壓力較大，影響打擊信心，但這就是比賽過程，他只要累積養分、別怕失敗，接下來比賽將會慢慢成長。
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