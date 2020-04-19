中職／第1600安只差1支 林益全形容「大概知道」

富邦悍將隊「神全」林益全生涯總安打數已有1599支，今天在桃園球場對樂天桃猿之戰，有機會完成1600安里程碑，他說：「大概知道，但以球隊為主，個人紀錄早晚都會達成。」

中職開打31年只有四人完成1600安紀錄，依序是張泰山（2134安）、彭政閔（2044安）、高國慶（1736安）、林智勝（1640安），接下來林益全、周思齊（1545安）都將完成這項重要紀錄。

林益全2009年展開中職生涯，已經連續11個球季安打數破百，新人球季169安紀錄寫下個人單季新高，彭政閔推測他很有機會成為2000安打者。

林益全認為，只要身體健康、穩定出賽，紀錄就會隨場次累積，他說：「1600安的感覺就是生涯又多一項紀錄，能完成幾項就多完成幾項，未來茶餘飯後聊天，大家可以開心一下。」

悍將隊投手群本周狀況不少，也影響球隊戰績，林益全表示，棒球是團隊的東西，打者儘量幫投手多打幾分、投手幫打者多省幾分，大家互相幫忙，球隊能夠獲勝最重要。