中職／開季5戰吞63K破紀錄 單季、單周紀錄都是統一獅

統一獅隊去年才改寫中職團隊單季最多三振紀錄，今年開季依舊被K個不停，開季前5場戰共吞下63次三振，已是創歷年最慘。

獅隊去年例行賽120場共被三振1007次，成為中職史上唯一單季挨了破千Ｋ的球隊，改寫聯盟紀錄，戰績也以墊底收場。

今年獅隊改由代總教練林岳平領軍，今年開季首戰就與中信兄弟隊打到延長賽，以4：1拿下新球季首勝，也是「餅總」執教第一勝，但單場吞了18K，打破聯盟首戰最多被三振紀錄。

但獅隊拿下首勝後就苦吞4連敗，4場比賽依序對上樂天桃猿隊及中信兄弟，單場被三振次數分別為15、6、13、11次。

獅隊開季5戰就吞下63次三振，遙遙領先另3隊，也已創中職最高紀錄。過去開季前5戰被最多K的球隊為2003年誠泰吞下51次三振。

至於中職單隊單周最多被三振紀錄，前5名也都由統一獅隊包辦，其中在2017年5月第一周，單周5場比賽共吞下62次三振為最高紀錄。