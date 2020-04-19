中職／4洋投兩個出問題 洪一中：因疫情再找人麻煩

富邦悍將隊開季前四戰打出2勝2敗，團隊防禦率6.75是四隊最差，總教練洪一中說：「四個洋將有兩個出問題，這是較傷腦筋之處。」

悍將目前四名洋投只有索沙、伍鐸正常出賽，羅力仍需調整狀況，包林傑腳部不適，何時復出仍是未知數。

洪一中表示，投手群本周確實出了一些問題，尤其是洋將， 羅力在春訓期間休了一個月，最近開始練投，可能量太多導致疲勞。

他說：「羅力還在調整中，現在感覺下周還是無法出賽，包林傑連投都沒辦法投。」

新冠肺炎疫情在全球蔓延，洪一中不諱言，今年比較特殊、碰到疫情很麻煩，否則以現在的狀況，是可以再找洋將。

索沙14日擊敗中信兄弟隊，奪下本季首勝，今天再登板對決樂天桃猿隊；洪一中強調，洋將想要維持投一休四的節奏，前提是要有成績才行，像伍鐸的狀況就不太理想。

洪一中認為，球隊攻擊算是正常，先發投手如果無法穩定，後面調度就比較麻煩，教練團會評估戰況，看看有贏球機會，隔天比賽還要保留投手，不能每場比賽硬拚。