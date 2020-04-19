中職／登千安果嶺 悍將隊為胡金龍推出紀念高爾夫球

富邦悍將隊胡金龍昨天揮出生涯第1000支安打，成為中職史上第23人，更以704場出賽、3062打席、2809打數改寫中職最速千安紀錄，球團今天立即推出他的千安紀念商品，最特別的是，紀念球非棒球而是高爾夫球。

胡金龍曾是台灣首位登上大聯盟的內野手，生涯在大聯盟出賽118場，敲出34支安打排名台灣選手第2（僅次於林子偉）。而他在2013年返台投入中職，每年都維持單季破百安的穩定輸出，並在昨天達成千安里程碑。

雖然因中職賽事閉門開打，胡金龍的紀錄之夜少了球迷在場，但他曾笑說：「一輩子就一次，別人也沒有這個機會。」

富邦悍將隊今天立即推出胡金龍的千安紀念商品，除了千安紀念展示牌、紀念TEE外，還推出專屬紀念球，只是並非棒球，而是結合胡金龍「第二專長」的紀念高爾夫球。

胡金龍除了在棒球上的成就，還以愛打高爾夫出名，還曾被台灣高球好手潘政琮稱讚球技很棒，還曾在2017年於職棒休季期間參與生涯首場職業高球賽。