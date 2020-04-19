中職／朱育賢打索沙超強 對戰打擊率6成

樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場對戰富邦悍將隊，雙方進行三連戰最後一戰，悍將隊全力避免系列賽遭清盤，洋投索沙能否阻擋猿隊砲火將是重點，尤其朱育賢狀況正好，去年對戰成績也有一套，將是索沙最頭痛的人物。

索沙去年對戰猿隊三場投出一勝一敗、防禦率3.32，投球內容仍有一定水準，但比起對中信兄弟隊三連勝、防禦率0.87，以及對統一獅隊四勝一敗、防禦率1.06，猿隊打線仍是他最需提防之處。

朱育賢去年對決索沙10個打數，揮出六支安打，包括一支全壘打，對戰打擊率高達6成，其次是陳晨威10支3，林泓育7支2、也有一支全壘打。

猿隊挑戰開季五連勝，從各種數據看來，朱育賢無疑是最可怕的打者，目前打擊率6成88、全壘打5支、打點10分、安打11支、壘打數26個都是全聯盟龍頭。

索沙14日對兄弟先發七局，只被揮出四支安打、失一分，以優質內容奪下本季首勝，也是對戰四連勝，悍將隊總教練洪一中能否以客隊教頭身分在桃園球場開張首勝，他的臨場表現很重要。