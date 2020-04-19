中職／林智勝願助疫情急難家庭過難關 獲網友狂讚

新冠肺炎疫情期間，不少人經濟收入受到影響，中信兄弟隊球星林智勝今天在臉書粉絲團貼文，願意提供三餐溫飽，幫助有急需的家庭度過難關，被網友大讚「有愛心」。

林智勝在臉書發文表示：「隨著疫情的延續，很多人失去了收入，可能有些人根本連三餐食物都有困難，如果您擔心您或您的孩子無法三餐溫飽，可以隨時告訴我或私訊，千萬不要擔心或內疚或羞愧，我當會盡力給予幫助，那怕一頓熟飯，一盒麥片，牛奶，麵包，雞蛋。」

林智勝除了自己提供幫助，也歡迎大家分享貼文，希望拋磚引玉讓更多人加入，林智勝說：「因為我們有時也需要被幫助，當我們都在一起，我們會渡過難關。」

林智勝小時候也曾受家扶基金會幫助，更了解在他人急難時伸出援手的可貴，林智勝因父母離異由外祖母扶養長大，9歲開始到台南善化國小打球，因食量大常吃不飽，國中開始在家扶牽線下，獲得台中中醫師黃正勳的幫助長達六年。

林智勝多年來都感謝黃正勳的付出，也以實際行動「把愛傳遞下去」，長期捐款給家扶中心，並參與公益活動，2013年還獲得金扶獎頒獎表揚，林智勝當時表示：「希望可以幫助更多想打球的孩子，這比在球場上打全壘打還要快樂。」