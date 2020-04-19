中職／BBC加入報導 台灣棒球「吸引全球關注」

中華職棒自4月12日領先全球開打以來，不少國外媒體爭相報導，英國媒體BBC也今天也加入行列，報導指出，即使因疫情影響，必須採用閉門戰的形式，中職依舊吸引了全球超過50萬名球迷觀看，並說：「比賽永不落幕。」

ESPN資深體育主播歐伯曼（Keith Olbermann）今天在推特分享了自己拍攝的BBC電視報導片段，認為ELEVEN SPORTS跟兩位英文主播王雲慶及偉恩（Wayne McNeil）締造傑出成就，還標注同是康乃爾大學校友的總統蔡英文。

BBC的報導中介紹，目前世界各地的運動迷因為新冠肺炎疫情關係，無法關注自己喜愛的聯賽或是球隊，「但在台灣的一幕景象，吸引了全球超過50萬球迷的關注，雖然現場沒有任何觀眾。」不過BBC訊息需要更新，目前兩場賽事累積觀看人數都超過百萬。

BBC指出棒球在台灣的重要性，因此在多數運動賽事停擺的當下，中職仍決定開打，「比賽永不落幕（The show must go on）」，也引述猿隊球員林立受訪時所說，「即使沒有觀眾，還是要把該做的東西表現出來，不管拚勁、態度，都要跟有觀眾一樣。」

ELEVEN SPORTS本周在推特上免費轉播猿隊五場賽事，這是中職30年來第一次免費向國外觀眾進行轉播，上一次要追溯到中職元年開幕戰，由日本NHK電視台轉播，目前已有CNN、路透、加拿大電台以及美國體育媒體「The Athletic」、亞利桑那當地媒體針對中職進行訪問。

BBC也引用路透社在開幕戰時訪問的影片，指出台灣的職棒賽，不僅是世界第一，也是目前唯一，其中王雲慶提到：「我們肩負撫慰人心的使命，無論是美國、歐洲或澳洲的觀眾，他們都在看這個比賽，我相信他們如果享受比賽，能幫助他們度過難關。」