日職／登上教科書封面 張奕嚇一跳

台灣投手張奕以世界棒球12強賽先發投手的身分，登上國中「健康與體育」教科書封面，也被日本媒體「Daily News」加以報導，張奕受訪時有些意外：「沒有想到是封面。」

張奕以育成選手身分加入歐力士，在2018年棄打從投後嶄露頭角，在2019年站上一軍舞台，年底代表台灣出賽12強棒球賽，以13.2局無失分的表現，拿下防禦率王、勝率王，並獲選明星隊先發投手。

這段沒沒無聞到登上國際舞台的故事，吸引不少關注，康軒文教集團今年9月將推出的109學年度國中二年級上學期「健康與體育」教科書，就採用張奕在12強賽投球的照片作為封面。

張奕在接受訪問時表示：「聽到消息時，原本以為只是教科書的內文裡面會提到一些些，沒有想到是封面，結果不是內文，而是封面，真是嚇了一跳。」

體育好手登上教科書封面，羽球球后戴資穎也曾辦到，108學年度的國中一年級上學期南一書局版的健康與體育課本，就是採用小戴作為封面女郎，內文也介紹她登上世界球后的經歷。

張奕今年季前被看好是先發輪值熱門人選，但因右手肘不適，在春訓期間下放二軍，中間一度經歷不能碰球的復健，4月9日又重新開始練投，朝著日職6月開幕的目標努力。