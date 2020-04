中職／看六天中職 ESPN記者變粉絲

中華職棒全球獨家開打,意外成為不少美國球迷的話題焦點,因時差關係,形成早起邊吃早餐邊看球的習慣,就連「ESPN」記者李維拉(Marly Rivera)也坦承,自己已經六天早起收看中職比賽,也感謝台灣棒球為她帶來快樂。

李維拉在推特上表示:「我相信這是我第六天在早上六點起床看中職比賽,我的生活好多了,感謝台灣為紐約市的一隅帶來些許喜悅,也很高興看到Ariel(米蘭達)和Esmil(羅傑斯)。」

不少人留言都好奇要如何觀看中職,本周五場樂天桃猿主場賽事,ELEVEN SPORTS都在推特上提供英文轉播,觀看人數不斷攀升,4月17、18日兩場對富邦悍將之戰,雙方打得拉鋸,觀看人次也都突破百萬。

李維拉也曾分享中信兄弟隊吉祥物小翔在本壘後方燙衣服的畫面,直呼,「讓人很難專心在比賽上,我們終於找到再次微笑的理由。」讓小翔打開國外知名度,還特地舉起英文字版自我介紹,之後也陸續推出拉扯鈴、野餐、電視購物拍賣等新招。

在大聯盟賽季停擺的當下,觀看中職成為國外球迷的一大話題,甚至有人將推特帳號改成「樂天桃猿頭號球迷在佛羅里達(Rakuten Monkeys #1 Fan in FL)」、「朱育賢粉絲(Yu-Hsien Chu fan account)」,就連猿隊推出的紙板人型立牌也有粉絲。

