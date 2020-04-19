中職／看六天中職 ESPN記者變粉絲

中華職棒全球獨家開打，意外成為不少美國球迷的話題焦點，因時差關係，形成早起邊吃早餐邊看球的習慣，就連「ESPN」記者李維拉（Marly Rivera）也坦承，自己已經六天早起收看中職比賽，也感謝台灣棒球為她帶來快樂。

李維拉在推特上表示：「我相信這是我第六天在早上六點起床看中職比賽，我的生活好多了，感謝台灣為紐約市的一隅帶來些許喜悅，也很高興看到Ariel（米蘭達）和Esmil（羅傑斯）。」

不少人留言都好奇要如何觀看中職，本周五場樂天桃猿主場賽事，ELEVEN SPORTS都在推特上提供英文轉播，觀看人數不斷攀升，4月17、18日兩場對富邦悍將之戰，雙方打得拉鋸，觀看人次也都突破百萬。

李維拉也曾分享中信兄弟隊吉祥物小翔在本壘後方燙衣服的畫面，直呼，「讓人很難專心在比賽上，我們終於找到再次微笑的理由。」讓小翔打開國外知名度，還特地舉起英文字版自我介紹，之後也陸續推出拉扯鈴、野餐、電視購物拍賣等新招。

在大聯盟賽季停擺的當下，觀看中職成為國外球迷的一大話題，甚至有人將推特帳號改成「樂天桃猿頭號球迷在佛羅里達（Rakuten Monkeys #1 Fan in FL）」、「朱育賢粉絲（Yu-Hsien Chu fan account）」，就連猿隊推出的紙板人型立牌也有粉絲。

ESPN記者成為中職球迷：