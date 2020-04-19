中職／胡金龍敲千安 前道奇總經理也祝賀

富邦悍將隊胡金龍昨晚對樂天桃猿隊敲出個人在中職的第一千支安打，締造中職最快紀錄，由於英文轉播中職賽事成為美國球迷一大盛事，就連前道奇隊總經理伊凡斯（Dan Evans）也對他表達祝賀，也記得胡金龍是他在任時期簽下的三名台灣球員之一。

ELEVEN SPORTS近兩場在推特上的英文直播，都吸引破百萬人次觀看，曾效力道奇、大都會隊的胡金龍賽前開玩笑說，前隊友可能都不知道他還在打球，沒收到什麼訊息，但敲出千安後，推特上有不少美國球迷為他開心。

其中一位是曾經簽下陳金鋒、郭泓志、胡金龍的伊凡斯，伊凡斯說：「向胡金龍致敬，這位台灣棒球的拓荒者之一，我還在道奇時與他簽約，台灣前五位大聯盟球員的其中三人都在我們旗下，胡真的很棒，他也是第一位來自台灣的大聯盟內野手。」

胡金龍在2003年與道奇隊簽約，2007年首次在大聯盟出賽，加上2011年轉到大都會隊，連續五年都在大聯盟留下出賽紀錄，生涯總計出賽118場、214打席、193打數，敲出34支安打，有18分打點及2分全壘打。

胡金龍在2013年回到台灣，加盟中職義大犀牛隊，經歷球隊轉手，昨天距離千安聽牌，前三打數無建樹，直到8局上面對林柏佑敲出中外野安打，以704場出賽、3062打席、2809打數，一口氣改寫中職最快千安的三項紀錄，成為千安俱樂部第23人。