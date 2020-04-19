中職／台灣職棒登美國大報頭版 介紹兄弟隊防疫方式

疫情影響下，台灣的中華職棒是現今唯一進行中的棒球季，獲世界關注；美國西岸大報「洛杉磯時報」今天頭版報導關門比賽情況、中信兄弟隊全天候的防疫。

號稱每天擁有130萬讀者的洛杉磯時報今天頭版下方的版面，刊登一幅來自台中洲際球場的比賽照片，圖說寫到，這是中華職棒中信兄弟對統一獅的本季首戰，現場觀眾人數為零。

報導標題「在台灣，沒有人第七局伸懶腰」一語雙關。一方面台灣的棒球賽習慣在第5局中場休息，與美國第7局全體起立唱歌的習慣不同；另一方面，這場今年全球第一場職棒賽，看台上確實一個觀眾都沒有。

洛杉磯時報電話訪問了「投出今年職業棒球賽全世界第一球」的中信兄弟隊外籍投手米蘭達（ArielMiranda）分享無觀眾比賽的感覺。

古巴裔的31歲左投手米蘭達表示，比賽沒有觀眾「非常奇怪」，投球時「腎上腺素不一樣，你會覺得孤單」。報導指出，中信兄弟以一年60萬美元（約新台幣1820萬元）聘用米蘭達。

2014年逃出古巴的米蘭達，曾在美國與日本職棒打拚，效力金鶯與水手隊登上大聯盟。

米蘭達向美國讀者介紹兄弟隊的防疫措施：全隊集中住宿在台中的公寓，各隊客場比賽都不在外住飯店，當天往返客場與主場，最長車程大約3小時。球隊告知，只要一個人確診就會全部停賽。

早上起床，球隊在大廳集合，坐上巴士之前每個球員都要量體溫，消毒雙手。到了球場，每個人再量一次體溫，再一次消毒雙手。晚上就寢前，防護員就會敲門量體溫。

米蘭達2月抵台報到後，與家人分離，妻子與8歲的雙胞胎兒子留在美國邁阿密，大概要等到疫情結束之後才能再相見。

美國運動比賽全部停擺，棒球迷在網路上口耳相傳，早上起床看台灣棒球成了最新潮流。ESPN資深主播歐伯曼（Keith Olbermann）親自推廣之外，也成為媒體報導對象，包括有線電視新聞網（CNN）、加拿大廣播公司（CBC）。美國之音中文網今天使用路透社在台灣拍攝的畫面，介紹「台灣的職棒賽」。

主播王雲慶在影片中說：「台灣的職棒賽，不僅是第一也是目前唯一。我們肩負撫慰人心的使命，無論是美國、歐洲或澳洲的觀眾，幫助大家享受比賽、度過難關。」