中職／連12局奪三振 米蘭達K到獅隊滿頭包

中信兄弟隊本季勝場開張後，昨天繼續拿統一獅隊開刀，洋投米蘭達來台後第二度出賽，先發七局送出十次三振，加上獅隊守備連兩場「誤」事，終場兄弟以六比二收下二連勝，獅隊則吞四連敗。

米蘭達今年以年薪六十萬美元加盟兄弟，是中職史上最高薪洋投，上周日在開季首戰對上獅隊，先發五局被敲三支安打，送出七次三振，失一分，無關勝敗；昨天二度登板再剋獅子軍，主投七局挨三支安打、失兩分，且局局飆Ｋ，對戰獅隊連十二局奪三振。

米蘭達靠好投拿下本季首勝，並獲選單場ＭＶＰ，他感謝上帝讓比賽能進行，也讓自己有機會上場比賽，並感謝隊友們，才能贏得這場勝利。

兄弟此戰雖又是先陷入落後，但三局靠獅隊守備失誤超前比數，單局進帳四分致勝，八局下則有十九歲游擊手江坤宇從鄭鈞仁手中轟出右外野兩分全壘打，生涯首轟出爐。

江坤宇自前年加盟兄弟起，就是很受期待的內野新秀，靠著熱身賽的好表現，本季首度從一軍開季，打完五場比賽，生涯首打點、首盜和首轟陸續出爐，守備也有美技演出，攻守俱佳。

統一獅隊開季從兄弟手中搶下首勝，但接著吞下四連敗，累積八次守備失誤是四隊最多，五戰狂吞六十三次三振也是聯盟最慘，排名暫居墊底。

比起於開季前九戰打得「落落長」、場均比賽時間四小時○六分，昨天的獅象戰只打兩小時四十九分收工，是本季首場在三小時內收工的比賽。