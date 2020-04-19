中職／桃猿牛棚兩局失7分 曾豪駒直言投手群想法太複雜

中央社 / 桃園18日電

樂天桃猿隊今天與富邦悍將隊交手，先發投手霸能7局優質先發，7局打完桃猿取得10分領先，後援投手狀況多，最後兩局掉了7分，總教練曾豪駒直言只是需要6個出局數，投手群想法太複雜。

樂天桃猿隊今天在主場桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，桃猿先發投手霸能中職生涯首場一軍例行賽先發，總計投7局僅被敲出4支安打，投出2次保送、7次三振，失掉2分皆為責失分，有效壓制悍將隊打線，幫助球隊拿下勝利，也是個人中職生涯首勝。

桃猿隊打線發揮，7局打完取得12比2領先，8局啟動牛棚有狀況，林柏佑投0.1被敲4支安打，失掉3分責失分，王躍霖9局登板也有危機，投0.2局被敲3支安打失掉4分皆為責失分，讓悍將隊將比數追近。

曾豪駒表示，前面幾場比賽長中繼投手投球數已經達設定的量，原本想今天動用2任後援投手可以結束比賽，但投手群想法太複雜了，球隊當下需要最後6個出局數，投手群可能怕被打，想法多了反而造成不必要的失分，也是需要再跟他們溝通的部分。

霸能今天先發投出優質內容，他表示春訓的調整著重身體機制，狀況與真正例行賽不同，今天正式比賽先發登板，身體狀況感覺不錯。

談起中職的比賽透過轉播，吸引全球的球迷關注，霸能則表示，比賽現場如果有球迷當然更好，但上場就是專注投球，並且與捕手溝通搭配，最重要的還是能夠幫助球隊贏球。

樂天桃猿 中職

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