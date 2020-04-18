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中職／猿隊洋投霸能 有另類「台灣經驗」

聯合報 / 記者婁靖平／桃園即時報導
猿隊洋投霸能先發拿到首勝。圖／中央社
猿隊洋投霸能先發拿到首勝。圖／中央社

樂天桃猿隊洋投霸能，雖是首度到台灣球隊效力，但和中職有些淵源，他過去在多明尼加待的球隊投手教練Cesar Mejia，曾在1993年效力三商虎隊，當時譯名為「巧福」。

今晚賽後，有媒體問霸能這位教練，他一開始還沒想到，後來才恍然大悟，「2008年在多明尼加打球時，他是球隊的投手教練」。

當時霸能沒想過自己會到台灣打球，沒能跟「巧福」請教中職經驗，他說：「我們很久沒有聯絡了，或許現在可能打電話問候他，順便交流一些訊息。」

「巧福」在1993年效力三商虎隊，該季出賽24場、先發11場、投102.1局，戰績5勝9敗、防禦率3.87。

霸能今晚對富邦悍將隊投7局，只被擊出4支安打，投出7次三振、兩次保送，失兩分責失，拿下個人本季首勝，獲選單場MVP。

猿隊總教練曾豪駒認為，霸能整體表現很好，「控球、投球位置和快慢搭配都很好，前面雖有失投被鎖定，但之後調整好，就能把局勢控制住」。

之前在熱身賽表現普通，霸能認為，春訓是為了身體調整做準備，狀況不一樣，「今天投起來的狀況還不錯」。

儘管是閉門打的比賽，但霸能感覺沒有什麼不同，「有球迷當然很好，但上場後就是專注投球、專心和捕手溝通」。

霸能說：「球隊能贏球、拿勝，就是最開心的事。」

中職 樂天桃猿 富邦悍將

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