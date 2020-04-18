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中職／洪一中對老東家贏不了 桃猿隊開季至今未敗
富邦悍將、樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，猿隊洋投霸能首度先發，以7局、失兩分的優質表現，率隊12：9擊敗悍將隊；猿隊本季開季至今未嘗敗績，拿到4連勝。
霸能只被擊出4支安打，投出7次三振、兩次保送，失兩分責失，拿下個人本季首勝，獲選單場MVP。
霸能曾在2014、17年在美職大聯盟出賽，戰績4勝3敗，18年轉戰南韓職棒三星獅隊，先發29場、戰績7勝10敗，是猿隊本季第4位簽下的洋投。
悍將隊首局靠兩次保送、林益全安打先馳得點，4局陳品捷轟出陽春砲，猿隊在4局下靠林立安打、林泓育二壘打及朱育賢內野安打扳平比數。
5局下，林承飛、陳晨威敲安，成晉擊出投手前滾地球，悍將隊先發投手江國豪發生傳球失誤，猿隊攻下超前分，隨後林立再擊出高飛犧牲打送回1分。
江國豪在6局上、1人出局、一、三壘有跑者戰況退場，先發投5.1局，改寫個人最長投球局數，去年9月10日，他對獅隊先發投5局，已是最多投球局數紀錄。
江國豪退場後，猿隊搶分攻勢持續，林立擊出清壘二壘打，送進3分拉開比數，7局再拿4分，悍將隊則在後兩局追回7分。
悍將隊總教練洪一中本周回到老東家主場出賽，但面對昔日子弟兵的凌厲攻勢，前兩戰都吞敗。
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