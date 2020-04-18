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中職史上最速！ 胡金龍千安達標

中職／19歲江坤宇敲生涯首轟 兄弟本季第3轟

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
中信第七棒游擊手江坤宇八局下半擊出右外野方向全壘打，帶有兩分打點。 記者黃仲裕／攝影
中信第七棒游擊手江坤宇八局下半擊出右外野方向全壘打，帶有兩分打點。 記者黃仲裕／攝影

生涯首度進入開季一軍名單中，中信兄弟隊19歲小將江坤宇把握住表現機會，生涯首打點、首盜出爐後，又在今天對上統一獅隊之戰，揮出生涯第一轟，守備也有美技演出。

江坤宇在2018年從平鎮高中畢業，同年在中職季中選秀第3輪被兄弟選進，是球隊極力培養的內野新秀，今年靠著在春訓和熱身賽的好表現，搶進開季一軍名單中，他也馬上拿出好表現。

江坤宇去年僅在一軍出賽3場，在球季尾聲被拉上一軍時，敲出生涯首安，今年在開季第2戰、15日對上富邦悍將隊的比賽獲得生涯首次先發機會，6局下敲出本季首安，進帳生涯第1分打點，並隨後跑出首次盜壘成功。

昨天對上統一獅隊，江坤宇再獲先發機會，單場4支1，而擔任游擊手則在8局上面對楊家維擊出的強勁飛球，飛身撲接完成美技接殺，開季至今繳出攻守俱佳的表現。

今天續戰統一獅隊，江坤宇則在8局下從鄭鈞仁手中轟出右外野2分全壘打，在生涯一軍第20個打席揮出生涯首轟，幫助球隊多添保險分。

值得一提的是，中信兄弟陣中砲手眾多，今年在春訓的長打火力可稱是4隊最凶猛，但開季前4場比賽僅出現2發全壘打是4隊最少，且2轟都來自詹子賢，如今全隊第3轟由非以長打見長的江坤宇所擊出。

統一獅 中信兄弟

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